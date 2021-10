A Direção-Geral de Saúde (DGS) publicou, nesta quarta-feira, uma atualização das orientações para o acesso e funcionamento das creches, creches familiares e amas, na qual anuncia o regresso dos encarregados de educação ou pessoa por ele designado às instalações, desde que cumpram as regras de distanciamento físico e da utilização de máscara.

"No acesso às instalações do encarregado de educação ou pessoa por ele designado na entrega/receção da criança ou de outras pessoas devidamente habilitadas (ex. fornecedores de bens e serviços), deverá respeitar-se o distanciamento físico, evitar-se aglomerados e está recomendada a utilização de máscara facial", pode ler-se no comunicado.