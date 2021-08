As obras realizadas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, deixaram cinco casas sem acesso ao passeio. A porta de entrada destas habitações está, num dos casos, a mais de 1,5 metros do chão. O presidente da Junta de Freguesia da Ajuda admitiu à TVI conhecer o problema, mas garantiu que, de momento, ninguém ali vive. As habitações são casas de serviço da GNR.

O Presidente da Junta de Freguesia disse ainda à TVI que as obras “eram urgentes”. Tal como “era urgente abrir a via ao trânsito automóvel”, mesmo que não estivesse tudo concluído. Ficou também a garantia que o acesso das habitações ao passeio será feito.

A Calçada da Ajuda teve uma parte da via encerrada ao trânsito durante algum tempo devido às obras de grande envergadura, do Palácio da Ajuda. E devido à realização das obras, foi aproveitado para fazer também uma intervenção na zona envolvente ao espaço.

Recorde-se que a nova ala do Palácio da Ajuda foi inaugurada a 7 de junho de 2021 e marcou a conclusão de uma obra com 226 anos.