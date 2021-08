A Feira do Livro do Porto arranca já esta sexta-feira, dia 27 de agosto, e prolonga-se até dia 12 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Este ano, Júlio Dinis é o escritor homenageado, a partir do mote "Herborizar", numa altura em que se assinalam 150 anos da sua morte.

Herborizar é o mote da Feira do Livro de 2021! Herborizar, a ação de fazer herbários, foi uma prática muito comum, não só entre botânicos mas também entre escritores, que se estendeu até ao século XIX", explicou a Feira do Livro do Porto, em comunicado.

Tal como no ano passado, a organização garante ter acautelado as medidas que evitam a propagação da covid-19, nomeadamente a lotação máxima de mil pessoas em simultâneo dentro do recinto.

Não será exigido certificado de vacinação ou teste negativo para entrar.

No recinto vão estar presentes 78 entidades (entre editoras, livrarias e alfarrabistas), distribuídas por 124 pavilhões e cerca de 150 convidados (entre autores, interlocutores, oradores, músicos e artistas). Vão ainda realizar-se 145 atividades de cariz cultural.

Para garantir que todos possam usufruir das atividades promovidas, a organização recomenda a inscrição prévia, junto das respetivas editoras.

EXTERIOR E ATIVIDADES AO AR LIVRE

Uso obrigatório de máscara

Respeite os acessos de entrada e saída

Caminhe sempre pela direita

Mantenha distância de segurança

Desinfete as mãos com frequência

Deposite a máscara nos caixotes assinalados

ACESSO AOS PAVILHÕES E INTERAÇÃO COMERCIAL

Uso obrigatório de máscara ou viseira

Respeite distanciamento físico (2 m)

Atendimento presencial individual

Desinfete as mãos após interação comercial

Pagamento eletrónico preferencial

ATIVIDADES EM ESPAÇOS FECHADOS

Uso obrigatório de máscara

Cumpra os circuitos de entrada e saída

Mantenha a distância de segurança

Respeite a lotação das salas

Não é permitido retomar o lugar se abandonar a sala

Uma das novidades deste ano é a presença de um stand vegan, na parte da restauração, o que mostra uma maior preocupação da Feira do Livro com as questões ambientais.

Para as crianças, existe também uma programação infanto-juvenil, que conta com oficinas, leituras e espetáculos para bebés e para as famílias.

HORÁRIOS

Segunda a quarta-feira: 12:30 - 21:00

Quinta e sexta-feira: 12h30 - 23:00

Sábado: 11:00 - 23:00

Domingo: 11:00 - 21:00

Em 2020, a Feira do Livro do Porto, viu a sua lotação reduzida para 3500 pessoas, tendo 120 stands, num total de mais de 80 entidades.