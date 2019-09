A GNR resgatou vários animais vítimas de maus-tratos, em Palmela, este domingo. Na propriedade foram ainda apreendidas duas armas.

De acordo com um comunicado das autoridades, no seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de busca ao quintal de uma habitação. No local, encontraram uma cadela com sinais de subnutrição e vários animais de pecuária.

No quintal estavam também dois animais mortos.

(GNR)

As autoridades apreenderam ainda duas armas de pressão de ar.

Os animais foram resgatados e entregues a uma associação animal do município de Palmela.