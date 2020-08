A câmara de Mora, no distrito de Évora, fechou os serviços municipais de atendimento ao público, depois de terem sido identificados três casos de covid-19 no concelho. A câmara diz que as portas vão ficar encerradas até quarta-feira.

Os trabalhadores vão manter-se em funções e os serviços essenciais serão assegurados.

Até agora estávamos no paraíso”, relatou uma habitante de Mora, à TVI. “Estamos a ficar com um bocado de medo, por causa desta situação. Estamos aterrorizados.”

Depois dos três casos de covid-19 identificados no domingo, várias pessoas já fizeram o teste e a autoridade de saúde pública diz que a extensão do foco será conhecida nos próximos dias.