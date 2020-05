Está estável o bebé que foi internado a dias de fazer um mês no Hospital de Gaia, infetado com o novo coronavírus.

A TVI falou com o médico que acompanhou o caso, o pediatra Caldas Afonso, que revela que o bebé tem um quadro clínico estável.

Esta criança está bem, está em casa, está com os seus familiares. Continuamos a acompanhar a situação clínica que está perfeitamente estabilizada” disse Caldas Afonso.

O bebé esteve internado no Hospital de Gaia e tudo indica que o foco de contaminação terá sido a mãe, que já tinha sido diagnosticada com Covid-19.

“A informação que tínhamos era de que as crianças, felizmente, são menos afetadas. E, clinicamente, quando são afetadas, são situações que raramente são de gravidade”, explica o especialista.

O pediatra avança ainda que desde fevereiro que as equipas médicas estabeleceram contactos com profissionais em Itália e Espanha para definir planos de contingência e perceber como lidar com este vírus.