Dos cerca de 260 mil residentes na Madeira, 34% já têm a vacinação completa contra a covid-19 e 43% receberam a primeira dose, informou esta terça-feira o Governo Regional.

Até ao dia 20 de junho, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 193.648 vacinas contra a covid-19”, lê-se no boletim da vacinação hoje distribuído no arquipélago.

O processo de vacinação contra a covid-19 na região começou em 31 de dezembro de 2020.

As autoridades de saúde da Madeira indicam que, do número total de vacinas administradas, 108.598 correspondem à primeira dose e 85.050 foram segundas doses da vacina.

Isto significa que 34% da população residente tem já a vacinação completa e 43% uma dose da vacina”, é indicado na nota.

Ainda segundo as autoridades de saúde da Madeira, as pessoas vacinadas pertencem a grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Na última semana, é referido, “foram administradas 11.596 vacinas, das quais 3.499 foram primeiras doses e 8.097 segundas doses”.

O programa de vacinação irá prosseguir esta semana em toda a região, incluindo no Porto Santo, com vacinação agendada para sexta-feira, sábado e domingo, lê-se na nota.

De acordo com os dados divulgados na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde da Madeira, foram notificados no arquipélago três novos casos de covid-19, todos de transmissão local, e mais sete recuperações, totalizando a região 60 situações ativas.

Em Portugal, morreram 17.068 pessoas em 865.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.