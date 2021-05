Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 21 novos casos de covid-19, sendo 19 em São Miguel, um na Terceira e um em São Jorge, e 29 pessoas recuperaram da doença, informa a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, a entidade adianta que, em São Miguel, foram diagnosticados 18 casos “em contexto de transmissão comunitária e um é referente a um viajante, não residente com teste positivo à chegada".

Por concelhos, a Ribeira Grande continua a registar maior número de casos diários, com um total de 10 diagnosticados nas últimas 24 horas, oito dos quais em Rabo de Peixe, um na Ribeirinha e um na Matriz.

No concelho de Vila Franca do Campo há hoje cinco novos casos (três em Água de Alto e dois na Ribeira Seca).

Em Ponta Delgada há três novos casos (um no Livramento, um em São Roque e outro em São Pedro) e na Povoação foi registado um novo caso, na freguesia das Furnas.

Na Terceira, foi diagnosticado um novo caso, no concelho da Praia da Vitória, freguesia de Santa Cruz, referente "a rastreio do sexto dia a viajante não residente".

Em São Jorge, foi diagnosticado um caso no concelho da Velas (Santo Amaro) e refere-se ao "rastreio ao 12.º dia, a um viajante não residente".

A Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que foram realizadas, nas últimas 24 horas, "2.383 análises nos laboratórios de referência da região" e há ainda a assinalar "29 recuperações, sendo 27 em São Miguel e duas nas Flores, ficando esta ilha sem casos ativos".

Hoje há mais um doente hospitalizado do que na terça-feira, estando internados sete doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, e há uma pessoa em cuidados intensivos.

A região conta hoje com 236 casos positivos ativos, sendo 231 em São Miguel, quatro na Terceira e um em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.258 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.862 pessoas e falecido 32.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 13 de maio, foram administradas nos Açores 91.979 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 60.703 pessoas com a primeira dose e 31.276 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.011 pessoas dos 842.767 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.