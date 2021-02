Deve começar por lavar bem as mãos, calçar luvas e usar uma roupa protetora.

Essa roupa pode ser, por exemplo, um fato de treino. A regra é que, no final do processo de higienização, a ponha a lavar. As luvas devem ser descartáveis, e após a limpeza, colocadas no lixo, seguindo-se da lavagem das mãos, com sabão e água quente.

Lave e desinfete pontos de contacto como interruptores, maçanetas ou corrimões.