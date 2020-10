Tiago Correia, professor de saúde pública internacional, da Universidade Nova de Lisboa, considera que os aumentos repentinos de novos casos de covid-19 são "um dado preocupante", que "não devia acontecer". O especialista esteve este sábado no Jornal das 8 da TVI, no dia em que Portugal registou o maior número de novos casos de sempre.

Tenho dito que mais do que os números em si, o que me preocupa é a tendência. O que não queria verificar era aumentos repentinos porque isso significa um descontrolo na capacidade de rastreio. Estes aumentos repentinos são um dado preocupante, não devia acontecer", vincou.

O professor explicou que este tipo de picos "significa que não estamos a ser capazes de perceber quem é contagiado por um caso positivo".

Neste sentido, Tiago Correia defende que é preciso reforçar rapidamente a área da saúde pública e se não há médicos, tem de haver enfermeiros. "Produzimos enfermeiros neste país com enorme qualidade, muitos emigram", acrescentou.

Precisamos de reforçar rapidamente a área de saúde pública e se não há médicos tem de haver enfermeiros. Produzimos enfermeiros neste país com enorme qualidade, muitos emigram, as suas competências académicas são reconhecidas. E se não houver temos de perceber quais são as melhores soluções para garantir os rastreios e que as pessoas identificadas estão isoladas e em quarentena", frisou.

O especialista disse que, ao contrário do que aconteceu em março e abril, o país não jogou na antecipação após as férias do verão e que há medidas "que já deviam ter sido implementadas" como o semáforo epidemiológico.

"As pessoas não sabem na sua freguesia se há um risco elevado ou não", continou.

Por outro lado, Tiago Correia defendeu que é necessário fazer perfis socio-profissionais dos infetados, como aconteceu por exemplo na Área Metropolitana de Lisboa, para que sejam implementadas respostas políticas adequadas. "Medidas abstratas não vão produzir resultado", alertou.

"Estão a ser cometidos erros que conhecíamos de epidemias anteriores, erros de gestão política que não precisávamos de estar a cometer", concluiu.