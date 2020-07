“Não há uma medida de sucesso numa pandemia”, começa por reconhecer o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, num artigo de opinião publicado no jornal i.

No entanto, e perante a possibilidade de se poder fazer mais para evitar a propagação da Covid-19, Carlos Carreiras exige que sejam resolvidos os problemas de sobrelotação nos autocarros da Área Metropolitana de Lisboa (AML), sob pena de fechar o concelho às ligações de Sintra e Oeiras.

"Para grandes males, grandes remédios já diz o povo e os transportes públicos neste momento são um grande mal que necessita de grandes remédios (…) Se a AML não recolocar o nível se serviço e oferta nos 100% - coisa que em Cascais fizemos logo no dia 1 do desconfinamento -, tomarei medidas drásticas” , avisa o autarca.

Nesse caso, todos os passageiros serão obrigados a medir a temperatura e só depois serão autorizados a prosseguir viagem para as rotas municipais.

“Não é por acaso que a Área Metropolitana de Lisboa é, aos dias de hoje, o ponto focal da infeção no nosso país. Na AML, o maior eixo demográfico, económico e industrial do país, as pessoas trabalham no concelho A, vivem na cidade B e, não raras vezes, consomem bens e serviços no município C”, lembra.