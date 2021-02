O chefe da equipa médica militar alemã, Ulrich Baumgärtner, que viaja esta quarta-feira para Lisboa com profissionais e material clínico, espera ajudar a “aliviar” a sobrecarga do sistema de saúde português.

Em declarações à agência Lusa, o médico que vai estar à frente da missão que junta 26 profissionais de saúde, revelou que a equipa de profissionais de saúde militares, com competências ao nível da Medicina Intensiva, vai centrar-se principalmente num hospital de Lisboa, garantindo que também pode vir a ser dado apoio a outros do país.

Sabemos que o sistema de saúde em Portugal está, por vezes, muito sobrecarregado. O quadro de funcionários dos hospitais e principalmente das unidades de cuidados intensivos atingiu o limite. Queremos apoiá-los com a nossa equipa, mas também com material clínico, para, pelo menos, aliviar a situação ”, sublinhou.

Além dos 26 profissionais de saúde, entre eles seis médicos, serão transportados até ao aeroporto Humberto Delgado 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e 150 camas hospitalares.

Para Baumgärtner, o apoio a Portugal mostra “um forte sinal de solidariedade”, depois de um processo que começou em 25 de janeiro, com um pedido de ajuda da ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Diante do dramático e rápido processo de contágio em Portugal, a ministra da Saúde solicitou à Alemanha apoio pessoal e material urgente”, explicou o Inspetor do Serviço médico da Bundeswehr (Forças Armadas alemãs), acrescentando que foi enviada uma equipa exploratória para avaliar as necessidades.