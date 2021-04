Portugal tem atualmente dois concelhos em risco muito elevado de transmissão de covid-19. São eles o Alandroal e o Nordeste.

Recorde-se que os concelhos em risco muito elevado de transmissão por covid-19 são aqueles que registam entre 480 e 959 casos por 100 mil habitantes.

Confira aqui toda a lista de concelhos e respetiva incidência.

O Governo estabeleceu como meta para prosseguir o desconfinamento uma incidência máxima de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, algo que é cumprido pela maioria das autarquias portuguesas.

Há cerca de dois meses esta mesma lista apresentava quase todos os municípios no vermelho, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes, naquela que foi a pior fase da pandemia em Portugal.

O boletim revela ainda que 59 dos 308 concelhos portugueses tiveram zero casos de infeção neste período: Alcoutim; Alfândega da Fé; Almeida; Alvito; Arronches avis; Azambuja; Calheta [R.A. Açores]; Carrazeda de Ansiães; Castanheira de Pêra; Castelo de Paiva, Castelo de Vide; Celorico da Beira; Constância; Corvo; Crato Cuba; Ferreira do Alentejo; Figueira de Castelo Rodrigo; Fornos de Algodres; Freixo de Espada à Cinta; Fronteira; Gavião; Horta; Idanha-a-Nova; Lajes das Flores; Lajes do Pico; Madalena; Manteigas; Marvão; Mesão Frio; Miranda do Douro; Mondim de Basto; Monforte; Mora; Murça; Oleiros; Ourique; Penamacor; Pinhel; Povoação; Sabrosa; Salvaterra de Magos; Santa Cruz da Graciosa; Santa Cruz das Flores; Santa Marta de Penaguião; São Brás de Alportel; São Roque do Pico; Seia; Velas; Vendas Novas; Vidigueira; Vila da Praia da vitória; Vila Nova de Foz Côa; Vila nova de Paiva; Vila Nova de Poiares; Vila Pouca de Aguiar; Vila Velha de Ródão; Vila Viçosa.

O índice de transmissibilidade do novo coronavírus em Portugal subiu para 1,02, com a incidência a aumentar também para 65,7 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, segundo dados oficiais hoje divulgados.

No boletim conjunto do dia 02 de abril da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal situava-se nos 0,97 e a incidência em 65,6 casos por 100.000 habitantes.

O valor nacional médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está hoje em 65,7, enquanto no continente é de 63,8 infeções por SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.