Dois almoços festivos de despedida deverão estar na origem de um surto de covid-19 entre os militares do Comando Territorial do Porto, colocados no Quartel do Carmo, e que já conta com cerca de três dezenas de infetados.

Em comunicado enviado à comunicação social, a GNR informa que "foi determinada a abertura de um processo interno, para averiguar as circunstâncias da ocorrência" e que "as instalações foram desinfetadas pela Unidade de Emergência, de Proteção e de Socorro".

Segundo o JN, o primeiro almoço ter-se-á realizado a 8 de outubro e juntou cerca de 70 militares na despedida do coronel Jorge Ludovico Bolas, que era comandante da unidade do Porto. No dia seguinte, um novo convívio, desta vez com cerca de 20 pessoas, assinalou o fim da carreira de um elemento dos recursos humanos.

Três dias depois dos almoços, um militar que tinha estado em ambos os convívios teve teste positivo à covid-19, tendo dado conhecimento ao Centro Clínico da GNR, fornecendo igualmente uma lista com os nomes de todos os que tinham participado. De acordo com o Jornal de Notícias, foram feitos testes de despiste e, no dia 16 de outubro, as seções de Recursos Humanos, Logística/Financeira e Inativação de Explosivos foram encerradas.

O Comando-Geral da GNR não confirma a realização dos almoços, garantindo apenas que "a Guarda pauta a sua atuação pelo cumprimento das regras em vigor". As autoridades revelaram apenas que ontem, quinta-feira, o Comando Territorial do Porto registava 31 casos de militares infetados e 17 casos suspeitos a aguardar resultado do teste à covid-19.

A GNR frisa ainda em comunicado que "o Comando Territorial do Porto conta com um efetivo de 1625 militares, pelo que desta situação não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão da GNR".

O JN acrescenta que foram canceladas, nos últimos dias, iniciativas semelhantes aos almoços na origem do surto, nomeadamente festas de despedida de oficiais.