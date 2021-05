A ministra da Saúde disse esta sexta-feira após a reunião do Infarmed que Portugal se encontra numa fase de ligeiro aumento de novos casos.

A doença continua e, portanto, a sua incidência está, neste momento, ligeiramente crescente", referiu Marta Temido.

A ministra apontou ainda que, tirando o Norte e o Algarve, todas as regiões estão com o índice de transmissibilidade acima de 1, ressalvando que, contudo, há "situações mais preocupantes" como dos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo.

Marta Temido sublinhou ainda o que os peritos referiram de manhã, de que o impacto da covid-19 em Portugal mudou, sendo os mais jovens agora a faixa etária mais afetada.

No caso específico de Lisboa, a ministra da Saúde não adiantou para já, qualquer cenário no que toca a mais medidas.