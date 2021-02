A GNR comunicou, esta segunda-feira, que pôs termo a uma festa ilegal com 28 pessoas que decorria, no passado dia 13, numa propriedade na localidade da Marmeleira, no concelho de Rio Maior.

O Comando Territorial de Santarém chegou até ao ajuntamento ilegal a partir de uma denúncia, que levou os militares da Guarda a deslocarem-se de imediato para o local.

A GNR salienta que para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não usavam máscara, nem asseguravam o distanciamento social.

Os 28 indivíduos foram identificados no decorrer das diligências policiais, e têm idades compreendidas entre os 21 e os 33 anos.

Nota para o facto dos indivíduos estarem deslocados do seu concelho de origem, tendo sido encaminhados, pelas autoridades, para os respetivos domicílios.

A GNR comunica que, face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, assim como a violação da proibição de circulação entre concelhos, foram elaborados autos de contraordenação.