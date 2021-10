Há mais três mortos e 291 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.

De acordo com informação avançada através do boletim da DGS desta segunda-feira, os óbitos ocorreram todos na região Norte do País. Já relativamente aos infetados, registaram-se mais 102 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 93 no Norte, 31 no Centro, 22 no Alentejo e 16 no Algarve.

Nos Açores há mais 22 infetados com esta doença, mais cinco na Madeira.

Relativamente ao número de pessoas internadas, esta segunda-feira há mais 17 hospitalizações, num total de 312. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há mais um infetado, totalizando 62.

Há ainda mais 392 pessoas recuperadas da doença e menos 222 contactos em vigilância.