A Síndrome Inflamatória Multissistémica, que afeta crianças infetadas, disparou em Portugal nos primeiros meses do ano, após o pico de casos de covid-19 registado em janeiro.

A doença pode atingir todos os órgãos do corpo, especialmente, o coração.

O sintoma mais comum é o surgimento de febre alta e persistente, que pode ser acompanhada de manchas nas extremidades do corpo, dores abdominais, vómitos, diarreia, dores no pescoço e uma vermelhidão intensa na região ocular.

A febre é o sintoma principal. Uma febre alta que dura alguns dias. Podem aparecer algumas manchas no corpo, sobretudo, nas extremidades como mãos e pés. Normalmente, há queixas abdominais como dores e vómitos. Pode haver diarreia. Dores no pescoço e também os olhos muito vermelhos”, explicou à TVI Francisco Abecasis, pediatra no Hospital de Santa Maria.