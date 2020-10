Um homem de 35 anos, a quem foi decretado o confinamento obrigatório por causa da covid-19, foi apanhado num bar em Resende, vila do distrito de Viseu.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) afirma, em comunicado, que o homem "foi intercetado quando se encontrava no interior de um estabelecimento de bebidas no centro da vila, com a sua companheira".

"Depois de reunidas todas as condições de segurança, foi encaminhado para a sua residência, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Resende", acrescenta a mesma nota.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.