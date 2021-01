O Hospital de São João, no Porto, regista este sábado taxas de ocupação covid-19 entre os 85% e os 95%, revelou o conselho de administração que descreveu um “panorama exigente e complexo”, mas “estável” apesar do “aumento de procura”.

Diria que o panorama é exigente, é complexo, temos sentido uma pressão na procura, mas a situação no hospital é estável (…). Vamos gerindo os próximos dias e semanas que serão seguramente de forte procura. É provável que possam vir a acontecer [cenários de maior pressão como se verificam em outras zonas do país]. Temos de estar preparados e antecipar a resposta. Aqui no hospital temos tentado estar um passo à frente da epidemia”, disse o presidente do conselho de administração, Fernando Araújo.