Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, revelou que o ritmo de infeção nos grupos etários mais jovens está a aumentar, apesar deste aumento, os contactos de risco não estão a acontecer dentro do espaço escolar. O especialista falava sobre as escolas “enquanto estruturas de vigilância” na reunião do Infarmed.

O risco de infeção está aumentado nas crianças e professores e profissionais quando os contactos de risco ocorrem fora da comunidade escolar", revelou.

Henrique Barros dá ainda conta de uma enorme variabilidade da taxa de infeção de turma para turma, o que sugere que o contacto de risco é feito fora do recinto escolar e sublinha que "as medidades de mitagação nas escolas funcionam".

O especialista admite que as crianças têm uma proporção de infeção “muito mais baixa”, quando comparada com os adultos que trabalham nas escolas. O que se traduz num aumento "muito pequeno" do número de casos nestas idades.