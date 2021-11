As crianças até aos nove anos são o grupo etário com maior incidência, indicou Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde (DGS), no arranque da reunião de especialistas no Infarmed, em Lisboa, de balanço da situação epidemiológica em Portugal, que se encontra atualmente na quinta fase da pandemia, com 203 casos por 100 mil habitantes.

Seguem-se as faixas etárias dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos.

“Tivemos quatro grandes fases pandémicas e Portugal encontra-se, de momento, na quinta fase pandémica, até ao momento com um impacto na gravidade e na mortalidade inferiores às fases anteriores, ainda que mereçam alguma atenção especial”, adiantou Pedro Pinto Leite.

No que respeita a internamentos, a faixa etária mais afetada é, atualmente, a dos 60 aos 79 anos, seguindo-se as pessoas com 80 ou mais anos. Já em unidades de cuidados intensivos regista-se uma ligeira subida de doentes com idades entre os 50 e os 60 anos.

Relativamente à mortalidade no país, há um aumento de 41% no número mortos.

Na última semana foram realizados 277 mil testes, número superior às últimas três semanas.