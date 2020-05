Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais nove mortes e 187 novos casos de infeção pela Covid-19 , de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, Portugal regista esta quinta-feira 1.184 mortes relacionadas com o vírus e um total de infetados de 28.319.

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.175 mortos, esta quinta-feira constatou-se um aumento de óbitos de 0,8%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (674), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (259), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório.

A Região Autónoma da Madeira mantém-se sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 608 vítimas mortais são mulheres e 576 são homens.

Das mortes registadas, 792 tinham mais de 80 anos, 235 tinham entre os 70 e os 79 anos, 104 tinham entre os 60 e 69 anos, 39 entre e 50 e 59, 13 entre os 40 e os 49 e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 680 doentes estão internados em hospitais, menos 12 do que na quarta-feira (-1,7%), e 108 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco (-4,43).

A recuperar em casa estão 23.257 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (1.835), seguido por Vila Nova de Gaia (1.463), Porto (1.311) Matosinhos (1.220), Braga (1.153), Gondomar (1.051), Maia (909), Sintra (790) Valongo (737), Guimarães (668), Ovar (636), Coimbra (564) e Loures (576).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 286.285 casos suspeitos, dos quais 2.676 aguardam resultado dos testes.

Há 255.290 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 3.198, mais 16 relativamente a quarta-feira.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.166, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.767, da região Centro, com 3.569, do Algarve (354) e do Alentejo (238).

Os Açores registam 135 casos de Covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim esta quinta-feira divulgado.

A DGS regista também 26.082 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 16.6224 são mulheres e 11.697 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.792), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.758) e das pessoas com mais de 80 anos (4.284 casos).

Há ainda 4.101 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.450 entre os 20 e os 29 anos, 3.175 entre os 60 e 69 anos e 2.388 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista também 491 casos de crianças até aos nove anos e 880 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

Segundo o relatório diário da situação epidemiológica em Portugal, 177 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 137 de França e 88 do Reino Unido. Há ainda centenas de casos importados de dezenas de outros países.

De acordo com a DGS, 42% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 30% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 89% dos casos confirmados.

A pandemia de covid-19, que teve origem na China, já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.