Media Capital Rádios lança esta quarta-feira uma plataforma que lhe permite saber quais as medidas em vigor em cada concelho e quais os apoios estatais a que pode ter acesso. A informação, atualizada regularmente, vai estar disponível nos sites da Rádio Comercial, M80, Smooth FM e Cidade FM.

Ao aceder à plataforma Apoios Por Concelhos poderá consultar várias informações sobre o estado atual do seu concelho, como o nível de risco ou as medidas em vigor.

Poderá também ver tudo o que precisa sobre apoios sociais, como ajuda alimentar ou entrega de medicamento, bem como informação sobre a isenção de pagamento de licenças para o comércio ou restauração ou quais as linhas de apoio aos empresários.

É empresário e precisa de saber que medidas foram criadas pela sua autarquia ou é comerciante e não pode pagar as taxas e licenças municipais? Precisa de ajuda alimentar ou com a renda de casa? Pesquise o seu concelho, fique a saber os apoios que tem disponíveis e o nível de risco do local onde se encontra”, pode ler-se na página da plataforma.

A Apoios Por Concelho resulta de um trabalho exaustivo da redação da Media Capital Rádios, que iniciou a investigação há 2 meses, questionando todas as autarquias do país sobre as medidas de apoio à população que estão em vigor.