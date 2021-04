As tromboses associadas à vacina da AstraZeneca e da Johnson & Johnson continuam a gerar uma grande preocupação entre a população. O regulador europeu, a EMA, estima que o risco de formação de coágulos sanguíneos após a administração da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca é de uma em cada 100.000 pessoas, no entanto, o aparecimento de coágulos sanguíneos é inferior quando comparado com outras situações.

Feitas as contas, há muitas coisas situação que apresentam uma maior probabilidade. É esse o caso quando comparamos o risco da vacina com os riscos descritos na bula de medicamentos de uso diário, que não necessitam de prescrição médica.

O Paracetamol, rei das vendas em Portugal, com mais de um milhão e meio de embalagens vendidas, em 2020, tem entre os seus possíveis efeitos secundários: “perturbações da formação das células do sangue (diminuição do número de plaquetas; diminuição do número de glóbulos brancos, por vezes intensa; diminuição geral de todos os elementos do sangue)”. Estes sintomas são considerados “muito raros” e afetam “menos de 1 pessoa a cada 10.000”.

Um dos medicamentos não sujeitos a prescrição médica mais utilizado pelos portugueses, o Ibuprofeno 600mg, alerta na sua bula que “os medicamentos anti-inflamatórios ou de alívio da dor, como o ibuprofeno, podem estar associados a um pequeno aumento do risco de ataque cardíaco ou AVC, particularmente quando são utilizadas doses altas”, advertindo mesmo para que consulte o seu médico caso tiver antecedentes familiares com tensão alta, diabetes, colesterol e “doença de coração ou AVC”.

Os anticontraceptivos são outros dos casos onde é conhecida a relação com a trombose. Com a diminuição progressiva das doses de hormonas existentes na pilulas anticontraceptivas, o número de casos registados tem vindo a diminuir, no entanto, estudos apontam para que 10 em cada 10.000 mulheres venham a sofrer um evento trombótico fruto do uso de contracetivos orais.

De acordo com um estudo canadiano, o risco de desenvolver a doença durante a gravidez é também superior, com cerca de 50 a 200 casos por cada 100.000 grávidas.

O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como Aspirina, pode causar o “aumento do risco de hemorragia devido ao seu efeito inibitório sobre a agregação plaquetária” e, em casos muito raros, “hemorragia do trato gastrintestinal e hemorragia cerebral”.

Tal como as vacinas, todos os efeitos secundários listados nas bulas destes medicamentos são tidos como “raros” ou “muitos raros”.

Recorde-se que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ainda está a investigar os casos de coágulos sanguíneos após toma da vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, após terem surgido seis casos, todos em mulheres, resultando numa morte.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE pela Agência Europeia do Medicamento: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & Johnson, que estará a partir de agora em distribuição).

Aparecimento é mais provável em quem fuma ou faz longas viagens de avião

Um recente estudo da Universidade de Cambridge revela mesmo que a probabilidade de sofrer uma trombose após tomar a vacina da AstraZeneca é de 0.2% por cada 100.000 pessoas para pessoas com idades entre os 60 e os 69 anos.

Para colocar estes números em perspetiva, o Wilmslow Health Centre, estima que o risco de uma pessoa saudável vir a desenvolver um coágulo sanguíneo após um voo com mais de quatro horas é de 16,7 em cada 100.000, ou seja, 42 vezes superior ao aparecimento de coágulos após a administração da vacina.

O motivo? Estar sentado. Durante viagens longas é normal passar várias horas sentado, o que afeta a circulação sanguínea, particularmente nas pernas, levando ao aparecimento de coágulos. Por esse motivo, sempre que faz uma viagem longa ou passa largos períodos sentado, deve levantar-se e dar uma volta a pé para prevenir o coágulo.

De acordo com um estudo realizado em 2013, é 17% mais provável que os fumadores e os ex-fumadores desenvolvam trombose venosa do que os não fumadores.

Risco de coágulos é superior em pessoas infetadas com covid-19

Investigadores da Universidade de Oxford reportaram esta quinta-feira que o risco de coágulos sanguíneos após a infeção de covid-19 é oito vezes superior do que com a vacina da AstraZeneca. De acordo com os cientistas, os pacientes infetados têm uma probabilidade 100 vezes maior de desenvolver tromboses no seio cavernoso cerebral.

De acordo com o estudo publicado, cerca de cinco pessoas em um milhão desenvolveram este tipo raro de coágulo sanguíneo, após a primeira dose da vacina britânica. Ao passo que quatro em um milhão de pessoas que receberam, pelo menos, uma dose de uma vacina mRNA desenvolveram a doença.

A probabilidade de ganhar a lotaria é superior

Feitos os cálculos, é mais provável vencer o sorteio da loteria do que ter uma trombose após tomar a vacina da covid-19. Também é 100 vezes mais provável acertar o PIN de um telemóvel.