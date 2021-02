A evolução dos números da pandemia de covid-19 tem sido bastante positiva nestas últimas semanas, sublinhou esta segunda-feira Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, revelando que o índice de transmissibilidade da doença (RT) está agora nos 0,67%, o valor mais baixo registado em Portugal desde o início da pandemia e o valor mais baixo da Europa.

A tendência de redução é acentuada sobretudo desde 22 de janeiro e está abaixo de 1 em todas as regiões do pais, situando-se num valor abaixo do que tinha sido previsto, explicou Baltazar Nunes, na reunião de especialistas do Infarmed que se realiza esta tarde.

Tendo em conta estes dados, é possível prever que, até à segunda quinzena de março, o número de casos estará abaixo dos 2400 e o número de camas ocupadas nem UCI estará abaixo das 300 (até ao final de março estará abaixo das 200).

No entanto, sublinha este especialista, "tudo isto vai depender do grau de implementaçao das medidas e dos comportamentos da população, assim como do controlo das novas variantes". "Nada do que prevemos está garantido", referiu.

A "descida muito acentuada da transmissibildiade verifica-se a partir de meados do mês de janeiro". Sobre o impacto das medidas, fica claro que o primeiro pacote de medidas teve um impacto heterogéneo no país (0,1 a 2,6 % de redução) e não foi suficiente, mas que o confinamento determinado a 22 de janeiro (e o encerramento das escolas) foi muito mais efetivo. A redução de casos foi então "mais acentuada e mais homogéna", variando entre -8,3% em Lisboas e Vale do Tejo e -9,3% no Algarve e no Norte.

A redução foi muito clara sobretudo nos grupos etários entre os 15 e os 45 anos e na população com mais de 80 anos.

Em relação ao excesso de mortalidade no mês de janeiro, estima-se que 74% possa ser atribuído à epidemia de covid-19 (cerca de 8900 óbitos) e 19% às baixas temperaturas.

O objetivo é ter no máximo 242 doentes em UCI

Joao Gouveia, responsável pela coordenação da Resposta em Medicina Intensiva, recorda que quando a pandemia começou Portugal estava "na cauda da Europa", com um número de camas e de profissionais de medicina intensiva (UCI) muito abaixo do que seria desejável.

Apesar disso, no pico da pandemia, em janeiro, "conseguimos dar resposta a 904 doentes em simultâneo" em UCI (atualmente são 638 internados).

"Tudo isto foi feito com muito esforço" dos profissionais, com espaços que foram adaptados para UCI e com a dotação de pessoal de outras áreas para UCI - o que permitiu aumentar 2,6 vezes a capacidade instalada para a medicina intesiva, chegando até às 1024 camas.

João Gouveia considera que, no futuro é necessário manter 914 camas de UCI - das quais 624 estarão destinadas a outras patologias e 285 ficarão só para doentes covid. O que, como o desejavel é que a taxa de ocupação não seja superior a 80%, significa que o objetivo é ter apenas 241 doentes internados com covid-19 em UCI.

Só assim, quando o rt estabilizar no valor inferior a 0,7%, será possível pensar na possibilidade "recuperar a atividade normal" nas unidades de cuidados intensivos, o que é algo absolutamente necessário.

"Neste momento temos uma capacidade instalada que é enganadora, não é real", sublinha. É necessário que todos os doentes que estão em instalações provisórias sejam transferidos para unidades de medicina intensiva em condições e também é necessário que os recursos humanos que vieram reforçar esta área voltem aos seus locais.

"Temos que arrumar a casa da medicina intensiva", diz este especialista, sublinhando no entanto que, "se por acaso a evolução não for a que desejamos, é necessário retroceder".