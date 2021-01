A nova variante de covid-19, que já circula na Madeira, oriunda do Reino Unido, também já circula em Portugal Continental.Há 16 novos casos além dos 18 registados no arquipélago. A notícia foi avançada pela RTP e confirmada pela TVI24.

A informação consta de uma carta do Instituto Ricardo Jorge que já foi enviada ao Governo, depois de terem sido detetados 18 casos na Madeira.

De acordo com os especialistas, a nova estirpe da covid-19 é 70% mais contagiosa.

No passado dia 27, as autoridades de saúde confirmaram a presença da nova estirpe do vírus do Reino Unido na Madeira.

De acordo com um comunicado a que a TVI teve acesso na altura, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge afirmava que a nova variante tinha sido detetada em viajantes que chegaram à Madeira provenientes do Reino Unido.

Esta identificação só foi possível graças ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira o qual permite rastrear, identificar e encaminhar para isolamento casos positivos, quando detetados", sublinhou o comunicado.

O comunicado referia ainda que a região iria continuar a vigiar a chegada dos passageiros, cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, "diminuindo assim o risco de contágio pelo novo coronavírus na região".