O atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, no final de mais uma reunião do Infarmed.

Marta Temido não tem dúvidas e afirma que "é bastante claro que quanto mais intenso for o confinamento, mais rapidamente se reduz o risco efetivo de transmissão", e isso já se fez sentir nos números revelados hoje, em que são notadas reduções no número de casos, hospitalizações e óbitos.

Quanto ao período de alargamento do confinamento, a ministra da Saúde afirma ser "evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo, para já durante o mês de fevereiro, mas provavelmente por um período que os peritos estimaram ser de 60 dias a contar do seu início”.

Marta Temido reforça a ideia de que este período de, pelo menos, 60 dias é necessário "para trazer o nível de internamentos em UCI para abaixo de 200”.

Os especialistas traçaram vários cenários matemáticos de projeção sobre o tempo que demoraríamos a atingir este cenário e apontaram este período de tempo como necessário para chegar a esse nível”, continuou.

Quando questionada sobre as escolas, a ministra da Saúde respondeu que essa questão só pode ser discutida depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, e do decredto do estado de emergência.