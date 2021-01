A bastonária da Ordem dos Enfermeiros defendeu esta quinta-feira que a vacinação, administrada por estes profissionais, "é o que está a correr melhor" na pandemia de covid-19, e acusou o Governo de gerir a situação "ao dia".

A vacinação, curiosamente, que é aquilo que está a cargos dos enfermeiros, que é uma competência dos enfermeiros, é o que está a correr melhor", disse Ana Rita Cavaco, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o presidente do CDS-PP, na sede da Ordem, em Lisboa.