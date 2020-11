Portugal registou esta quarta-feira mais 82 mortes - o número mais elevado de sempre - e 4.935 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

A região Norte continua a concentrar o maior número de casos e, só nas últimas 24 horas, surgiram 2.845 novas infeções.

Na região Centro foram registados mais 743 casos, em Lisboa e Vale do Tejo mais 1.185, no Alentejo mais 44 e na região do Algarve mais 80.

Norte com mais mortes nas últimas 24 horas

Das 82 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram na região Norte, 19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 na região Centro e duas Alentejo.

No entanto, as regiões Norte e Centro nunca tiveram tantas mortes num só dia.

O número de pessoas hospitalizadas e em unidades de cuidados intensivos também registou novos máximos. Há mais 43 pessoas internadas, para um total de 2.785. Só nos cuidados intensivos estão 391 pessoas, mais nove do que ontem.

O boletim da situação epidemiológica da DGS indica que desde o início da pandemia, em março, já morreram com covid-19 3.103 pessoas e já foram infetadas 192.172, estando ativos 78.716 casos, mais 1.378 do que na terça-feira.

Boletim DGS by TVI24 on Scribd