Portugal registou um novo máximo diário de mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, morreram mais 291 pessoas. O país regista assim mais de 200 mortes pelo oitavo dia consecutivo.

O boletim diário da Direção-geral da Saúde, revela ainda que foram detetados 10.765 novos contágios. Aumentando o número de contágios, desde o início da pandemia para, 653.878.

Há também mais 52 doentes internados no país. A boa notícia desta terça-feira é que há menos dois pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 14 horas, 13.728 portugueses recuperaram da covid-19. Neste momento, existem 167.381 casos ativos de SARS-CoV-2, em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior aumento no número de casos, com 5.785 novos contágios. Segue-se a região Norte com mais 2.893 doentes infetados com SARS-CoV-2. Já a região do Algarve foi a que teve um menor número de novos casos, com apenas 203 contágios.