Portugal contabiliza mais dois mortos e 399 novos casos de covid-19, na últimas 24 horas, informa o boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quinta-feira-feira. É o maior aumento de casos diários desde 10 de julho, altura em que se registaram 402 infeções.

No total, a pandemia já infetou 56.673 pessoas em Portugal, das quais morreram 1.809.

Os dois óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza agora 656 mortos.

A região norte contabiliza 846 mortes e 20.291 casos (mais 161 nas últimas 24 horas).

A região Centro já registou 4.728 casos confirmados (mais 26), o Algarve 1.052 (mais oito), e o Alentejo contabiliza 914 (mais oito). Nenhuma destas regiões registou qualquer novo óbito por covid-19.

Nos Açores foram registados mais três casos de infeção nas últimas 24 horas.Na Madeira os números registaram uma subida de sete casos.

De acordo com o boletim, houve mais 173 doentes recuperados, totalizando 41.357 casos de recuperação.

A DGS indica também que há menos seis doentes internados nos hospitais, totalizando 317, e menos três nos cuidados intensivos (35) em relação a quarta-feira.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, sendo entre os 40 e os 49 anos que se registam mais infeções, contabilizando-se um total de 9.334, seguida da faixa etária entre os 30 e os 39 anos, com 9.310 casos, e entre os 20 e os 29 anos, com 8.857.

Os dados indicam ainda que houve 25.464 homens e 31.209 mulheres infetados desde o início da pandemia.

Do total de vítimas mortais, 912 são homens e 897 são mulheres.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.208 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (3.901).