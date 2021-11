Portugal registou, esta terça-feira, nove mortos e 450 novos casos, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Seis dos nove óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região centro e um na região norte.

Os novos dados dão conta de que estão agora internadas mais 12 pessoas, para um total de 372, das quais 59 em unidades de cuidados intensivos, menos uma nas últimas 24 horas.

Do número total de novos casos, 146 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 136 na região norte, 83 no centro, 21 no Algarve e 19 no Alentejo.

Segundo a DGS, nas últimas 24 horas, 345 pessoas recuperaram da doença.