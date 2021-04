Portugal vai suspender a administração da vacina da AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed, numa conferência de imprensa conjunta que acontece um dia após o anúncio da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) de que existe uma ligação entre a vacina britânica e o aparecimento de coágulos sanguíneos.

A Direção-Geral da Saúde recomenda, até estar disponível informação adicional, a administração da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 60 anos. O plano de vacinação é ajustado para garantir que todas as pessoas são vacinadas com a vacina que protege”,, explicou a diretora-geral da Saúde.