Os psicólogos defendem que a fadiga pandémica, as falhas na comunicação ao longo dos meses e a falta de resposta nos centros de saúde para a saúde mental explicam o comportamento dos portugueses que parecem desvalorizar a gravidade da pandemia.

Questionado pela Lusa sobre o que justifica que, com os recordes de infeções diárias e óbitos por covid-19 a serem batidos quase diariamente, em confinamento, ainda se continuem a verificar aglomerados de gente na rua sem máscara, como aconteceu este fim de semana, o bastonário da Ordem dos Psicólogos lembra que, quando se fala em saúde mental, “é o acumular de situações que pesa nos comportamentos”.

O especialista explica que “as pessoas estão muito cansadas, muitas delas exaustas e com muita dificuldade em gerir as diferentes dimensões da sua vida num contexto destes” e que, agora, tendo em conta a situação epidemiológica, se assiste a uma espécie de “disruptura face às necessidades humanas que não podem ser desvalorizadas”.

Independentemente de não devermos ter determinado tipo de comportamento, isso não significa que não sintamos a necessidade de os ter” , recorda, frisando que “nem todos têm as mesmas ferramentas emocionais para lidar com este problema ” e que é urgente haver respostas nos cuidados de saúde primários.

O bastonário destaca também a falta de respostas na área da saúde mental, afirmando que a resposta criada com o poio através da Linha SNS 24 é curta: "Embora tenham sido ciadas algumas respostas, a verdade e que estas respostas, face à dimensão da crise que estamos a atravessar, não são suficientes, particularmente para aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidades e menos recursos".

Sobre a comunicação, o bastonário da Ordem dos Psicólogos dá o exemplo do natal, quando a perceção de risco da população já era baixa e os sinais que foram dados, com o aligeirar de medidas, foram em sentido contrário.

Após a reunião do Governo com os especialistas percebeu-se que há uma queda clara na perceção de risco e isso tem que ver com conjunto de circunstâncias. Se na dimensão da comunicação não se trabalha para aumentar a perceção de risco, é isso que as pessoas vão ler”, disse.