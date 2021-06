Quase dois milhões de portugueses já têm a vacinação completa contra a covid-19, o que representa 19% das pessoas.

O relatório de vacinação, divulgado todas as semanas, dá ainda conta de que 3.757.395 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, ou seja, 37% da população.

A faixa etária dos 80 ou mais anos é a que mais foi vacinada até agora, num total de 651.263 pessoas (96%) com uma dose e 613.583 (91%) com as duas.