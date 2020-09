O número de casos de infeção pelo novo coronavírus na Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, subiu de 16 para 18, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Lousada afirma que após a realização de testes, foram identificados 18 casos positivos de covid-19, sendo que 12 dos 29 utentes testaram positivo, bem como seis dos 14 profissionais.

Segundo a instituição, alguns utentes com resultado inicial negativo, encontram-se a aguardar resultado de novo teste por “terem iniciado sintomatologia”.

Dos 12 utentes infetados, dois acabaram por ser transferidos para o “hospital de referência” por apresentarem sintomatologia, afirma a Santa Casa da Misericórdia, assegurando que os restantes utentes se encontram com “um quadro clínico estabilizado”.

Ao longo do dia ocorreram reuniões de articulação com as entidades competentes, com o objetivo de garantir o melhor acompanhamento e segurança dos doentes e profissionais da Unidade de Cuidados Continuados da instituição”, lê-se na nota.