A letalidade da covid-19 é três vezes mais elevada nos maiores de 80 anos que não foram vacinados, garante o médico de saúde pública André Peralta Santos ao Diário de Notícias.

No mês de julho, a taxa de letalidade da doença nesta faixa foi de cerca de 19%. Uma diferença acentuada face aos 6% registados nos idosos com as duas doses da vacina.

Ao jornal, a Direção-Geral de Saúde fala numa taxa de letalidade “muito significativa” e refere que o número de não vacinados neste grupo é residual.

Nesta altura, 97% da população com mais de 80 anos tem a vacinação completa contra a covid-19.