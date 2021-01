A vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos no continente arrancou hoje em Mação, tendo sido uma utente de 100 anos a receber a primeira das 112 vacinas a administrar em duas instituições deste concelho.

O início do processo de vacinação decorreu na Casa de Idosos de São José das Matas perante a presença de vários membros do Governo, entre os quais a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, num dia em que a vacinação decorre também na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, outro lar do concelho de Mação, abrangendo um total de 112 utentes e funcionários das duas instituições deste município do distrito de Santarém.

A primeira utente vacinada, cerca das 15:10, foi Celeste Heleno, de 100 anos, seguindo-se um homem de 94 e uma mulher de 90, num total de 56 na Cssa de Idosos de São José das Matas, a que se somarão outros 56, no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cardigos.