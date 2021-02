A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas disse esta quinta-feira que o voo TAP, que trará para Lisboa portugueses retidos no Brasil, já completo, inclui 100 pessoas em situação considerada prioritária e uma ao abrigo do regime de repatriamento.

Segundo Berta Nunes, o número de pessoas em situação considerada prioritária aumentou nestes últimos dias, das cerca de 70 inicialmente previstas, para 100.

"Apenas uma pessoa recorreu ao repatriamento", afirmou Berta Nunes, adiantando que esta foi uma situação analisada e verificada pelos serviços consulares portugueses no Brasil, e tratava-se "efetivamente", de alguém numa situação de grande vulnerabilidade.

Porém, sublinhou que a pessoa em questão, que agora contou "com o apoio consular, terá de reembolsar o dinheiro ao Estado", mais tarde.

"Não há voos grátis, nem no início da pandemia houve", afirmou Berta Nunes, lembrando que as autoridades portuguesas têm vindo a fazer sucessivos alertas para as pessoas não viajarem a não ser por razões "essenciais".