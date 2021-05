A crise provocada pela pandemia de covid-19 e o desemprego estão a levar mais jovens para as Forças Armadas.

De acordo com os dados recolhidos pelo Jornal da Notícias (JN), o número de efetivos registou um aumento pela primeira vez no espaço de uma década. São agora cerca de mais 700 do que no ano passado.

As associações de militares justificam o crescimento com a falta de alternativas, mas o Governo fala numa crescente atratividade da carreira.

Segundo o JN, os sistemas de recrutamento geraram o volume de candidaturas mais alto dos últimos quatro anos e o terceiro mais elevado da última década.