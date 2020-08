A Direção-Geral de Saúde admite que está a estudar a utilização de máscaras por crianças a partir dos seis anos e ao ar livre. A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, admitiu, esta sexta-feira, na conferência de imprensa em que faz o ponto de situação da pandemia em Portugal, que estão a "revisitar a situação".

Graça Freitas admitiu também que ainda não estão fechadas as diretrizes para o regresso às aulas e concretamente para o funcionamento das escolas e que também esse assunto "está a ser revisitado".

60 lares com utentes infetados

Portugal tem 60 lares com utentes com covid-19, num total de 523 idosos e 224 funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, também na conferência de imprensa.

Temos a indicação que há 60 estruturas residenciais para idosos com utentes positivos, o que representa 2,4% do total. Há 523 utentes e 224 funcionários infetados", afirmou Jamila Madeira na habitual conferência de imprensa para atualização dos números da pandemia.

Portugal registou mais seis mortes associadas à covid-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que representa um aumento 0,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde hoje divulgado.

Temos agora uma taxa de mortalidade de 3,2% e relativamente a doentes com mais de 70 anos [essa taxa é de] 15,4%”, adiantou também Jamila Madeira.

Em relação aos profissionais de saúde, já foram infetados 4.401, dos quais 3.821 já estão recuperados.

Quanto aos testes de despistagem à covid-19, Jamila Madeira avançou que desde o início da pandemia, em março, já foram realizados quase dois milhões de testes (1,992 milhões). Em agosto foram realizados, em média, 13,714 testes por dia.

“Perante todos os números de hoje não podemos descurar a segurança em nenhum momento, nem em casa, no trabalho ou em férias. Como a DGS costuma dizer, o vírus não vai de férias”, sublinhou.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.