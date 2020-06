A GNR dispersou, na noite de domingo, um aglomerado de 50 a 60 pessoas e 20 viaturas na passagem superior da Autoestrada 7 (A7), em Seide, Famalicão, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR acrescenta que a concentração visaria a realização de uma corrida ilegal na A7.

Apesar da dispersão rápida à chegada da patrulha da GNR, foi ainda possível identificar 17 cidadãos”, acrescenta.

No sábado, entrou em vigor o novo regime de contraordenações para quem violar as regras estabelecidas no âmbito da pandemia de covid-19, como ajuntamentos, uso de máscara ou consumo de bebidas alcoólicas na rua.

O valor das multas varia entre 100 e 500 euros para pessoas singulares e de 1.000 a 5.000 euros para entidades coletivas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 500 mil mortos e infetou quase 10,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.564 pessoas das 41.646 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.