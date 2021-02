Registados mais 111 óbitos e 1.502 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas. Dados revelados pelo mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza um total de 15.522 vítimas mortais e 788.561 casos confirmados.

Há menos 350 doentes em enfermaria (4.482) e menos 32 em Unidade de Cuidados Intensivos (752).

A maioria das vítimas mortais ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (59), as regiões Norte e Centro registaram o mesmo número de óbitos, 20 cada, segue-se o Alentejo com dez e o Algarve com duas mortes.

Boletim DGS - 16 de fevereiro by TVI24 on Scribd

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 8.865 pessoas, fazendo subir para 677.719 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal. Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo, tendo ficado abaixo da barreira dos 100 mil. Há neste momento 95.320 pessoas com o vírus ativo, menos 7.474 em relação a segunda-feira.