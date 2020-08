Portugal regista esta quarta-feira mais 253 casos de covid-19 e dois óbitos, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde, que compila dados das últimas 24 horas. No total, os casos confirmados ascendem aos 54.701 e os óbitos são 1.786.

Os casos ativos em Portugal são 12.786, mais 58 do que no dia anterior.

As duas mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que conta mais 159 casos. Uma das vítimas mortais é uma criança com menos de 10 anos, do sexo feminino, segundo o relatório da DGS.

Em internamento estão 329 pessoas, menos sete do que no dia anterior, e 35 em cuidados intensivos - menos três do que no boletim de terça-feira.

No que diz respeito aos doentes recuperados, são 40.129 no total, mais 193 do que no dia anterior.

Boletim 19 de agosto by TVI24 on Scribd