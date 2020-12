Portugal registou mais 79 mortos e 4.935 novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internados 3.295 doentes, menos 35 do que no dia anterior, dos quais 526 em cuidados intensivos, mais um.

A região Norte continua a registar o maior número de casos e de aumentos diários. Em 24 horas, foram contabilizadas 2.577 novas infeções, para um total de 164.463 casos.

Na região Centro há mais 626 infetados, em Lisboa e Vale do Tejo mais 1.508, no Alentejo 111 e no Algarve mais 73.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.803 mortes e 312.553 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 73.712 casos, menos 164 do que na quinta-feira.

Boletim da DGS 4 de dezembro by TVI24 on Scribd