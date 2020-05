Há um surto de infeção por Covid-19 no serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, sabe a TVI.

Profissionais e doentes estão todos a ser sujeitos a testes. Há casos positivos entre enfermeiros e auxiliares, que estão já em isolamento.

Os doentes infetados estão a ser reencaminhados para os circuitos Covid do hospital. Pelo menos dez pessoas foram infetadas: três enfermeiros, quatro assistentes operacionais e três doentes.

Em comunicado enviado à TVI, a administração do hospital confirma que "está a realizar um rastreio exaustivo aos profissionais e doentes do serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria". Garante que "não há nenhum profissional internado ou com um quadro clínico grave e que qualquer trabalhador com teste positivo cumprirá as medidas de segurança e isolamento domiciliário previstos".

Questionada sobre o caso na conferência de imprensa da DGS de balanço diário dos casos de Covid-19 em Portugal, a diretora-geral da Saúde Graça Freitas disse apenas que a situação está a ser "vigiada" e "acompanhada", escusando-se a detalhar pormenores por causa do direito à privacidade dos infetados, sublinhando apenas que não há casos graves.