O foco de contágio foi detetado a 3 de outubro na Universidade do Porto: até ao dia de hoje, 101 estudantes do programa Erasmus daquela instituição foram diagnosticados com covid-19. A juntar a estes, 29 casos no Instituto Politécnico do Porto e outros 67 na Universidade de Aveiro. Ao todo, segundo o jornal Público, há agora 197 estudantes Erasmus infectados só nestas três instituições de ensino superior, ou seja, 98% de todos os contágios verificados em alunos estrangeiros até ao momento.

De acordo com o jornal, as autoridades de Saúde concluíram que houve três festas Erasmus que terão estado na origem deste surto, que afeta sobretudo estudantes de nacionalidade espanhola. Aém de os espanhóis serem em maior número do que as restantes nacionalidades, convivem entre si e muitos partilham casa, o que acaba por facilitar o contágio, mesmo entre os estudantes que não estiveram em qualquer uma das três festas que potenciaram o contágio de covid-19.

O Público questionou as instituições de ensino superior sobre o número de casos de covid-19 em cada uma delas e concluiu que o surto entre Erasmus detetado no norte do país contribuiu de forma decisiva para o crescimento do número de casos do novo coronavírus entre estudantes do ensino superior.

As universidades do Porto e de Aveiro e o Instituto Politécnico do Porto concentram 71% do total de casos, escreve o Público, respetivamente 231, 78 e 36. Segundo os dados apurados pelo jornal, porém, num universo de 380 mil estudantes inscritos, 56% das instituições de ensino públicas têm 12 casos de covid-19 ou menos. E cinco universidades - de Coimbra, dos Açores e os politécnicos de Viana do Castelo, Santarém e Setúbal - não reportam mesmo qualquer caso de covid-19 entre os alunos.