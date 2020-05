A Direção-Geral da Saúde divulgou esta segunda-feira uma orientação para as visitas a Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e Unidades de Cuidados

Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados. De acordo com o documento, as visitas poderão ser retomadas a partir de 18 de maio, mediante o cumprimento de algumas condições.

A instituição deverá ter um plano para a operacionalização das visitas e um responsável pelo processo, garantindo o agendamento prévio das visitas e a respetiva higienização e manutenção de distanciamento físico.

Será necessário manter um registo de visitantes por data, hora, nome, contacto e residente visitado, refere a orientação da DGS, e as pessoas com sintomas de Covid-19 ou que tenham tido contacto com caso suspeito ou confirmado da doença não devem realizar ou receber visitas.

As visitas devem ser realizadas com hora marcada e tempo limitado, não devendo exceder os 90 minutos e, numa primeira fase, cada utente deverá ter apenas um visitante, uma vez por semana. Os visitantes deverão usar máscara, preferencialmente cirúrgica, e não poderão levar objetos pessoais, alimentos ou outros produtos para o idosos a visitar. Não devem circular pela instituição nem utilizar instalações sanitárias dos utentes.

Os visitantes devem respeitar o distanciamento físico face aos utentes, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos", sublinha a norma da DGS.

Já a instituição deverá "garantir que a visita decorre em espaço próprio, amplo e com condições de arejamento (idealmente, espaço exterior), não devendo ser realizadas visitas na sala de convívio dos utentes ou no próprio quarto, exceto nos casos em que o utente se encontra acamado", indica a DGS.

Caberá igualmente à instituição assegurar o distanciamento físico entre os participantes na visita, de pelo menos dois metros, e disponibilizar aos visitantes produtos para desinfetar as mãos antes e após o período de visitas.