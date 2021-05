Morreu Tomás Vilaça, o menino de sete anos de Braga que estava a lutar contra um cancro e que chegou a receber um telefonema do Papa Francisco. A notícia foi dada pelos pais no Facebook.

Hoje, despertámos com a notícia da partida do Tomás para o céu. É um dia que nos pede para chorar, mas sobretudo é um dia que se deve viver mergulhado no amor de Deus", lê-se na publicação.